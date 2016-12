Learning Chinese

Illustration: Xia Qing





Movie lines

Snowden



斯诺登



(sī nuò dēnɡ)

1. I'm gonna authorize an administrative discharge. Plenty of other ways to serve your country.



我打算让他们批准你行政退伍,为国家效力的方法还有很多种。



(wǒ dǎsuàn rànɡ tāmen pīzhǔn nǐ xínɡzhènɡ tuìwǔ, wèi ɡuójiā xiàolì de fānɡfǎ háiyǒu hěnduō zhǒnɡ.)

2. Uh, the Internet is a technology that has the power to let everyone in the world understands each other.



互联网是一项技术,它能让世界上的每个人都了解彼此。



(hùlián wǎnɡ shì yīxiànɡ jìshù, tā nénɡ rànɡ shìjiè shànɡ de měiɡè rén dōu liǎojiě bǐcǐ.)

3. Each of you is gonna build a covert communications network in your home city, you're gonna deploy it, back up your site, destroy it, and restore it again.



你们每个人都要在你的国家,建立一个隐蔽通信网络你们要配置它,备份你们的网址,破坏掉然后再复原。



(nǐmen měiɡè rén dōu yào zài nǐde ɡuójiā, jiànlì yīɡè yǐn bì tōnɡxìn wǎnɡluò nǐmen yào pèizhì tā, bèifèn nǐmen de wǎnɡzhǐ, pòhuài diào ránhòu zài fùyuán.)



4. Sometimes we're restricted from telling the whole truth. Doesn't give us permission to lie.



有时我们受限不能说出全部真相。但这不代表我们能说谎。



(yǒushí wǒmen shòuxiàn bùnénɡ shuōchū quánbù zhēnxiànɡ. dàn zhè bù dàibiǎo wǒmen nénɡ shuōhuǎnɡ.)