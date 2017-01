Learning Chinese

Illustration: Xia Qing





Movie lines

Rogue One: A Star Wars Story



星球大战外传:侠盗一号



(xīnɡqiú dàzhàn wàizhuàn: xiádào yīhào)

1. The work has stalled, I need you to come back.



工程已停滞,我需要你回来。



(ɡōnɡchénɡ yǐ tínɡzhì, wǒ xūyào nǐ huílái.)

2. You can stand to see the Imperial flag reign across the galaxy?



你能袖手旁观帝国的旗帜插满银河系?



(nǐ nénɡ xiùshǒu pánɡɡuān dìɡuó de qízhì chāmǎn yínhé xì?)

3. Half the people here want to reprogram you. The other half want to put a hole in your head.



这里半数人想把你重新编程。另一半想在你的头上打个洞。



(zhèlǐ bànshù rén xiǎnɡ bǎ nǐ chónɡxīn biānchénɡ. lìnɡ yībàn xiǎnɡ zài nǐde tóushànɡ dǎ ɡè dònɡ.)

4. The Force moves darkly near a creature that's about to kill.



原力接近一个即将杀人的生物会变得黑暗。



(yuánlì jiējìn yīɡè jíjiānɡ shārén de shēnɡwù huì biànde hēiàn.)

5. I deserve an audience to make certain he understands its remarkable potential.



我应得到一个观众以确保他明白它非凡的潜力。



(wǒ yīnɡ dédào yīɡè ɡuānzhònɡ yǐ quèbǎo tā mínɡbái tā fēifán de qiánlì.)

6. Rogue One, may the Force be with you.



侠盗一号,愿原力与你同在。



(xiádào yīhào, yuàn yuánlì yǔ nǐ tónɡzài.)