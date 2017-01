Learning Chinese

Illustration: Xia Qing/GT





Chat attack

scold



怼



(duì)

A: On Wednesday Donald Trump held his first press conference since he was elected, did you watch it?



周三特朗普召开当选以来的首场记者会, 你看了吗?



(zhōusān tèlǎnɡpǔ zhàokāi dānɡxuǎn yǐlái de shǒuchǎnɡ jìzhěhuì, nǐ kànle ma?)

B: Yeah! Trump very angrily scolded (dui) a US reporter, saying his organization was "fake news."



看了!特朗普怒怼某美媒记者, 直指该媒体是"假新闻"。



(kànle!tèlǎnɡpǔ nùduì mǒu měiméi jìzhě, zhízhǐ ɡāi méitǐ shì jiǎ xīnwén.)

A: As someone standing on the sidelines I feel this show was really interesting. But, what does "dui" mean?



作为围观群众我表示这场戏看得真过瘾。不过"怼"是什么意思?



(zuòwéi wéiɡuān qúnzhònɡ wǒ biǎoshì zhèchǎnɡ xì kànde zhēn ɡuòyǐn. bùɡuò duì shì shénme yìsī?)



B: This word is from a local dialect. It's become very popular on the Internet recently. It means "to scold" or "criticize."



这个词来源于方言, 如今已经成了一个网络流行语, 意思是"骂"或"批评"。



(zhèɡè cí láiyuán yú fānɡyán, rújīn yǐjīnɡ chénɡle yīɡè wǎnɡluò liúxínɡyǔ, yìsī shì mà huò pīpínɡ.)