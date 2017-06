WTA Birmingham tennis results

Following are the first round results from the WTA tournament in Birmingham on Monday (prefix number denotes seeding):



Naomi Osaka, Japan, bt Lauren Davis, United States, 6-1, 2-6, 7-6 (7-4)



8-Barbora Strycova, Czech Republic, bt Yulia Putintseva, Kazakhstan, 6-3, 6-3



2-Elina Svitolina, Ukraine, bt Heather Watson. Britain, 6-2, 5-7, 6-3



Naomi Broady, Britain, bt Alize Cornet, France, 7-6 (7-3), 6-0