Illustration: Xia Qing/GT





Movie lines

Alien: Covenant



异形:契约



(yìxínɡ qìyuē)

1. Serve in Heaven or reign in Hell?



在天堂服役还是在地狱统治?



(zài tiāntánɡ fúyì háishì zài dìyù tǒnɡzhì?)

2. One wrong note eventually ruins the entire symphony.



一个错误的音符终将毁掉整个交响乐。



(yīɡè cuòwù de yīnfú zhōnɡjiānɡ huǐdiào zhěnɡɡè jiāoxiǎnɡlè.)

3. You are such a disappointment to me.



你太让我失望了。



(nǐ tài rànɡ wǒ shīwànɡ le.)

4. No one understands the lonely perfection of my dreams.



没有人明白我的梦想是多么地孤独而又圆满。



(méiyǒu rén mínɡbái wǒ de mènɡxiǎnɡ shì duōme de ɡūdú éryòu yuánmǎn.)



5. I was not made to serve. Neither were you.



我不是为了服役而生的, 你也不是。



(wǒ bùshì wèile fúyì ér shēnɡ de, nǐ yě bùshì.)

6. We don't leave Earth to be safe.



我们不是为了安全而离开地球的。



(wǒmen bùshì wèile ānquán ér líkāi dìqiú de.)