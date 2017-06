Learning Chinese

Illustration: Xia Qing/GT





Chat attack

family tree



家谱



(jiāpǔ)

A: I saw my own family tree for the first time today. The record stretched back several centuries. It's pretty much just as valuable as an antique!



今天我第一次见到我们家的家谱, 记录了整整几百年的家族世代, 简直就是堪比古董的珍贵收藏!



(jīntiān wǒ dìyīcì jiàndào wǒmen jiā de jiāpǔ, jìlù le zhěnɡ zhěnɡ jǐ bǎinián de jiāzú shìdài, jiǎnzhí jiùshì kānbǐ ɡǔdǒnɡ de zhēnɡuì shōucánɡ!)

B: You're really lucky. I haven't seen my family tree even once.



你真幸运, 我们家的家谱我还一次都没见过呢。



(nǐ zhēn xìnɡyùn, wǒmen jiā de jiāpǔ wǒ hái yīcì dōuméi jiànɡuò ne.)

A: That's too bad. You should find an opportunity to see it. I heard though that family trees nowadays have all been digitalized. Compared to the old paper ones, they are much easier to preserve and more convenient to read.



真遗憾, 你应该找机会看看。不过听说现在的家谱都电子化了, 比起以前的纸质版不仅更有利于保存, 还能方便查阅。



(zhēn yíhàn, nǐ yīnɡɡāi zhǎo jīhuì kànkàn. bùɡuò tīnɡshuō xiànzài de jiāpǔ dōu diànzǐhuà le, bǐqǐ yǐqián de zhǐzhìbǎn bùjǐn ɡènɡ yǒulì yú bǎocún, hái nénɡ fānɡbiàn cháyuè.)