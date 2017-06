Learning Chinese

Illustration: Xia Qing/GT





Chat attack

scalp



倒卖



(dǎomài)

A: The hospitals in Beijing are finally going to start to get serious about dealing with scalpers.



北京各大医院终于开始严厉打击票贩子了。



(běijīnɡ ɡèdà yīyuàn zhōnɡyú kāishǐ yánlì dǎjī piàofànzǐ le.)

B: That's great! These scalpers make a profit by scalping specialist appointments for specialists. They sell them at a price that is far more expensive than appointments made through the usual means. They really are horrible.



太好了!这些票贩子靠倒卖专家号来获利, 而且价格比从正常途径买的贵了不少, 真是太可恶了。



(tài hǎo le!zhèxiē piàofànzǐ kào dǎomài zhuānjiāhào lái huòlì, érqiě jiàɡé bǐ cónɡ zhènɡchánɡ tújìnɡ mǎi de ɡuì le bùshǎo, zhēnshì tài kěwù le.)

A: But some scalpers have found new methods. They have hired part-time workers online to get appointments for them so they don't get caught.



可是有些票贩子又想出了新法子, 在网上招聘兼职人员来排号, 以免自己被查。



(kěshì yǒuxiē piàofànzǐ yòu xiǎnɡchū le xīn fǎzi, zài wǎnɡshànɡ zhāopìn jiānzhí rényuán lái páihào, yǐmiǎn zìjǐ bèichá.)