Illustration: Xia Qing/GT





Chat attack

addicted



沉迷



(chénmí)

A: My little brother has become addicted to mobile games recently. He plays all day without stopping to eat or drink.



我弟弟最近沉迷手机游戏, 一天不吃不喝地玩。



(wǒ dìdi zuìjìn chénmí shǒujī yóuxì, yītiān bùchī bùhē de wán.)

B: It's not just children. Even my father is addicted. After he comes home after work, all he does is play with his phone.



别说孩子, 连我爸都沉迷了, 下班回家只知道玩手机。



(biéshuō háizǐ, lián wǒbà dōu chénmí le, xiàbān huíjiā zhǐ zhīdào wán shǒujī.)

A: I heard that a recently released anti-addiction mechanism can help parents control minor's gaming time.



听说最近推出的防沉迷系统可以助家长控制未成年人游戏时间。



(tīnɡshuō zuìjìn tuīchū de fánɡ chénmí xìtǒnɡ kěyǐ zhù jiāzhǎnɡ kònɡzhì wèichénɡniánrén yóuxì shíjiān.)

B: But there's nothing that I can do about my adult father who is already addicted to games!



可对于已成年还沉迷游戏的爸爸, 我一点办法都没有!



(kě duìyú yǐ chénɡnián hái chénmí yóuxì de bàba, wǒ yīdiǎn bànfǎ dōu méiyǒu!)