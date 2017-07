Learning Chinese

Illustration: Xia Qing/GT









Movie lines

Despicable Me 3



神偷奶爸3



(shéntōu nǎibà sān)

1. Villainy is in your blood!



你天生就是干恶棍的命!



(nǐ tiānshēnɡ jiùshì ɡàn èɡùn de mìnɡ!)

2. How's your transition coming? You know, from world's worst villain to world's worst agent.



你过渡得怎么样了?从世界上最坏的恶棍到世界上最糟糕的特工。



(nǐ ɡuòdù de zěnmeyànɡ le?cónɡ shìjièshànɡ zuìhuài de èɡùn dào shìjièshànɡ zuì zāoɡāo de tèɡōnɡ.)

3. How about we steal the largest diamond in the world?



我们俩一起去偷世界上最大的钻石, 怎么样?



(wǒmen liǎ yīqǐ qù tōu shìjièshànɡ zuìdà de zuànshí, zěnmeyànɡ?)



4. You ready to continue the family tradition?



准备好继承家业了吗?



(zhǔnbèi hǎo jìchénɡ jiāyè le ma? )

5. I can't wait to meet my brother!



我等不及要见我兄弟了!



(wǒ děnɡbùjí yào jiàn wǒ xiōnɡdì le!)

6. Shortly after you and your brother were born, your father and I divorced, and we each took one son. Obviously, I got second pick.



你和你弟弟出生不久, 我和你爸就离婚了, 各自带走一个儿子。很显然, 我挑到了次品。



(nǐ hé nǐ dìdi chūshēnɡ bùjiǔ, wǒ hé nǐbà jiù líhūn le, ɡèzì dàizǒu yīɡè érzǐ. hěn xiǎnrán, wǒ tiāodào le cìpǐn)