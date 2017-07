Learning Chinese

Illustration: Xia Qing/GT





Chat attack

headline



当主角



(dānɡ zhǔjué)

A: This year's recruitment event for the music club was pretty empty.



今年你们音乐社团的招新现场好冷清。



(jīnnián nǐmén yīnyuè shètuán de zhāoxīn xiànchǎnɡ hǎo lěnɡqīnɡ.)

B: Look at that. They're lining up for the school's drama club recruitment event.



你看学校戏剧团的招新摊位前都排起队来了。



(nǐkàn xuéxiào xìjùtuán de zhāoxīn tānwèi qián dōu páiqǐduì lái le.)

A: We don't have enough promoters in our club. Even though we invited the school's rock'n'roll band from last year to headline the event, it didn't help at all.



咱们社团宣传人手不足,即便请了上一届的校摇滚乐队主唱来当主角,还是无济于事。



(zánmen shètuán xuānchuán rénshǒu bùzú, jíbiàn qǐnɡle shànɡyījiè de xiào yáoɡǔn yuèduì zhǔchànɡ lái dānɡ zhǔjué, háishì wújìyúshì.)