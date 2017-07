Learning Chinese

Illustration: Xia Qing/GT









Chat attack

digital fence



电子围栏



(diànzǐ wéilán)

A: Beijing recently set up an experimental digital fence. It's supposed to help manage the problem of people parking rented bikes everywhere.



最近北京弄了个"电子围栏"试点, 专门整治共享单车乱停乱放现象。



(zuìjìn běijīnɡ nònɡ le ɡè diànzǐ wéilán shìdiǎn, zhuānmén zhěnɡzhì ɡònɡxiǎnɡ dānchē luàntínɡ luànfànɡ xiànxiànɡ.)

B: If it's that kind of parking spot, there are ones by the side of the road everywhere and it hasn't helped.



如果是那种停放区, 现在马路边到处都有, 可没有什么效果。



(rúɡuǒ shì nàzhǒnɡ tínɡfànɡqū, xiànzài mǎlù biān dàochù dōuyǒu, kě méiyǒu shénme xiàoɡuǒ.)

A: This is different. When parking inside the digital fence, users can use a cell phone app to get reward points.



这不一样。在电子围栏停放入位后, 用户可以在手机软件中收获信用积分。



(zhè bù yīyànɡ. zài diànzǐ wéilán tínɡfànɡ rùwèi hòu, yònɡhù kěyǐ zài shǒujī ruǎnjiàn zhōnɡ shōuhuò xìnyònɡ jīfēn.)