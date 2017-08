Learning Chinese

Illustration: Xia Qing/GT









Chat attack

go missing



失联



(sh~li1n)

A: Recently I saw some news about a woman who went missing after getting in a cab. It's all really scary.



最近我看到了一则女子上出租车后失联的新闻, 实在是太吓人了。



(zuìjìn wǒ kàndào le yīzé nǚzǐ shànɡ chūzūchē hòu shīlián de xīnwén, shízài shì tài xiàrén le.)

B: Yeah. I imagine her family must be incredibly worried. I hope the police can find some clue soon and quickly solve this case.



对啊,家里人肯定急坏了。希望警方能尽快找到线索, 赶紧破案。



(duì a, jiālǐrén kěndìnɡ jí huài le. xīwànɡ jǐnɡfānɡ nénɡ jìnkuài zhǎodào xiànsuǒ, ɡánjǐn pò àn.)

A: People really need to pay attention to their safety when on their own outside. The next time I take a cab by myself I'm going to send the license plate to my family or friends in case something happens.



一个人在外一定要注意安全。我下回若是一个人坐出租车,都得先把车牌号发给亲友,以免遇上什么意外。



(yīɡèrén zài wài yīdìnɡ yào zhùyì ānquán. wǒ xiàhuí ruò shì yīɡèrén zuò chūzūchē, dōu děi xiān bǎ chēpáihào fāɡěi qīnyǒu, yímiǎn yùshànɡ shénme yìwài.)