Learning Chinese

Illustration: Xia Qing/GT





Chat attack







Amway



安利



(ānlì)

A: I was "Amwayed" a TV show recently. It seems everyone is talking about it.



我最近被安利了一部电视剧。似乎大家都在讨论它。



(wǒ zuìjìn bèi ānlì le yībù diànshìjù. sìhū dàjiā dōuzài tǎolùn tā.)





B: Amway? Isn't that a brand name?



安利?那不是一个品牌的名字吗?



(ānlì?nàbùshì yīɡè pǐnpái de mínɡzì ma?)





A: Yeah. Since this brand often hires people to do marketing, the name became a synonym for "marketing." Now, even more people see it as meaning "recommend." It's become a pretty popular term.



是的。这个牌子经常雇人做推销,后来就成了"推销"的代名词。但现在也被理解为"推荐"的意思,是很流行的说法。



(shì de. zhèɡè páizi jīnɡchánɡ ɡù rén zuò tuīxiāo, hòulái jiù chénɡ le tuīxiāo de dàimínɡcí. dàn xiànzài ɡènɡduō bèi lǐjiě wéi tuījiàn de yìsi, shì hěn liúxínɡ de shuōfǎ.)





B: Well then I will "Amway" something for you to eat.



好吧,那我要安利你一款吃的了。



(hǎoba, nà wǒ yào ānlì nǐ yīkuǎn chī de le.)