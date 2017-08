Learning Chinese

Illustration: Xia Qing/GT





Chat attack

bearing



气场



(qìchǎnɡ)

A: I heard that new TV show that was broadcast recently had some spoilers released?



我听说最近刚刚播出的那个电视剧遭到了泄密?



(wǒ tīnɡshuō zuìjìn ɡānɡɡānɡ bōchū de nàɡè diànshìjù zāodào le xièmì?)

B: I saw this news as well. But this isn't going to influence me watching the show. I really love the main female character.



我刚也看到这个消息了。不过这并不会影响我继续追看这部剧, 因为我真的超级喜欢里面的那个女主角。



(wǒ ɡānɡ yě kàndào zhèɡè xiāoxī le. bùɡuò zhè bìnɡ bùhuì yǐnɡxiǎnɡ wǒ jìxù zhuīkàn zhèbù jù, yīnwèi wǒ zhēnde chāojí xǐhuān lǐmiàn de nàɡè nǚzhǔjué.)

A: Me too. No matter if it's on the show or elsewhere, this actress has great bearing. She is like a queen.



我也特别喜欢她。不管是在戏里还是戏外, 这个女演员的气场都非常强大, 有一种女王范儿。



(wǒ yě tèbié xǐhuān tā. bùɡuǎn shì zài xìlǐ háishì xìwài, zhèɡè nǚyǎnyuán de qìchǎnɡ dōu fēichánɡ qiánɡdà, yǒu yīzhǒnɡ nǚwánɡ fànér.)