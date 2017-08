Learning Chinese

Illustration: Xia Qing/GT





Chat attack

class



培训班



(péixùnbān)

A: I've signed up my kid for a lot of classes this summer vacation. How about you?



这个暑假期间我给我家孩子报了好几个培训班, 你呢?



(zhèɡè shǔjià qījiān wǒ ɡěi wǒjiā háizǐ bào le hǎojǐɡè péixùnbān, nǐ ne?)

B: Me too. We didn't sign him up for painting or Taekwondo this time. Instead we signed him up for a programing class for children.



我也给孩子报了几个。这回我们没给他报画画和跆拳道培训班, 咱们报的是少儿编程培训班。



(wǒ yě ɡěi háizǐ bàole jǐɡè. zhè huí wǒmen méi ɡěi tā bào huàhuà hé táiquándào péixùnbān, zánmen bào de shì shǎoér biānchénɡ péixùnbān.)

A: That sounds really interesting. It's probably not easy to learn though. Are you looking to turn your kid into the next big Internet mogul?



这听起来就很有趣啊, 不过这应该也不好学吧。是不是在考虑把你家孩子培养成下一个互联网大咖?



(zhè tīnɡ qǐlái jiù hěn yǒuqù a, bùɡuò zhè yīnɡɡāi yě bù hǎo xué ba. shì bùshì zài kǎolǜ bǎ nǐjiā háizǐ péiyǎnɡ chénɡ xiàyīɡè hùliánwǎnɡ dàkā?)