Learning Chinese

Illustration: Xia Qing/GT





Chat attack

farewell dinner



散伙饭



(sànhuǒfàn)

A: Time is really flying. Four years of university went by just like that never to be seen again.



时间过得可真是太快了, 大学四年的时光就这样溜走了, 而且再也回不去了。



(shíjiān ɡuò de kě zhēnshì tàikuài le, dàxué sìnián de shíɡuānɡ jiù zhèyànɡ liūzǒu le, érqiě zài yě huí bù qù le.)



B: The get-together tonight is going to be our farewell dinner. After today, everyone is going their separate ways.



今晚我们聚餐吃的可是散伙饭啊, 等过了今天, 我们大家就都要各奔东西了。



(jīnwǎn wǒmen jùcān chī de kěshì sànhuǒfàn a, děnɡ ɡuò le jīntiān, wǒmen dàjiā jiù dōuyào ɡèbēn dōnɡxī le.)

A: Meeting new people and then saying goodbye is just part of life. Everyone should work hard for a beautiful future and not feel too sad.



其实, 聚散离合都不过是我们人生的一部分。我们大家要向着美好的未来努力奋斗, 也不要太伤感了。



(qíshí, jùsàn líhé dōu bùɡuòshì wǒmen rénshēnɡ de yībùfèn. wǒmen dàjiā yào xiànɡzhe měihǎo de wèilái nǔlì fèndòu, yě bùyào tài shānɡɡǎn le.)