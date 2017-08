Learning Chinese

Illustration: Xia Qing/GT





Chat attack

heavy makeup



浓妆



(nónɡzhuānɡ)

A: This play is really excellent, but the actors' makeup is really over the top. It's just uniformly heavy makeup.



这部话剧很精彩, 就是演员画的妆有点太夸张了, 清一色的浓妆。



(zhèbù huàjù hěn jīnɡcǎi, jiùshì yǎnyuán huà de zhuānɡ yǒudiǎn tài kuāzhānɡ le, qīnɡyīsè de nónɡzhuānɡ.)



B: This is necessary. In order to be effective on stage they have to use makeup and costumes to emphasize a character's characteristics. It makes for a better visual for the audience.



这是必须的。因为要打造舞台效果, 就要用化妆、服饰等手段来强化人物造型。这可以给观众带来更好的视觉效果。



(zhèshì bìxū de. yīnwèi yào dǎzào wǔtái xiàoɡuǒ, jiùyào yònɡ huàzhuānɡ, fúshì děnɡ shǒuduàn lái qiánɡhuà rénwù zàoxínɡ. zhè kěyǐ ɡěi ɡuānzhònɡ dàilái ɡènɡhǎo de shìjué xiàoɡuǒ.)

A: Yeah, that's true. But light makeup is much more suitable for everyday life than heavy makeup.



嗯, 确实。不过在日常生活中, 淡妆还是比浓妆更合适。



(en, quèshí. bùɡuò zài rìchánɡ shēnɡhuó zhōnɡ, dànzhuānɡ háishì bǐ nónɡzhuānɡ ɡènɡ héshì.)