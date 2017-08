Learning Chinese

Illustration: Xia Qing/GT





Chat attack

recruitment discrimination



招聘歧视



(zhāopìn qíshì)

A: I've been looking for a job recently. It's made me realize that recruitment discrimination still exists at a lot of companies.



最近我一直在找工作, 才发现现在许多公司依然存在着不少招聘歧视!



(zuìjìn wǒ yīzhí zài zhǎo ɡōnɡzuò, cái fāxiàn xiànzài xǔduō ɡōnɡsī yīrán cúnzài zhe bùshǎo zhāopìn qíshì!)



B: It's pretty normal. For example, I know there are a lot of companies that still lean toward hiring men, and only those under 35.



这是很正常的。比如我所知道的很多公司一直都偏向于招男性, 而且年龄不得高于35岁。



(zhèshì hěn zhènɡchánɡ de. bǐrú wǒ suǒ zhīdào de hěnduō ɡōnɡsī yīzhí dōu piānxiànɡ yú zhāo nánxìnɡ, érqiě niánlínɡ bùdé ɡāoyú sānshíwǔ suì.)

A: I know. But some companies require "a pretty face, Aquarius and Aries have priority." This I can't understand.



我知道。只是有的公司竟然要求"颜值高, 水瓶座和白羊座优先", 这样的要求我就不懂了。



(wǒ zhīdào. zhǐshì yǒu de ɡōnɡsī jìnɡrán yàoqiú yánzhí ɡāo, shuǐpínɡzuò hé báiyánɡzuò yōuxiān, zhèyànɡ de yāoqiú wǒ jiù bùdǒnɡ le.)