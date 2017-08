Learning Chinese

Illustration: Xia Qing/GT





Chat attack

work out



健身



(jiànshēn)

A: Are you free tonight? A new shopping center opened near my house. Let's go window shopping together.



你今天晚上有空吗?我家附近新开了一家商场, 咱们一起去逛逛吧。



(nǐ jīntiān wǎnshànɡ yǒukònɡ ma?wǒjiā fùjìn xīnkāi le yījiā shānɡchǎnɡ, zánmen yīqǐ qù ɡuànɡ ɡuànɡ ba.)



B: Let's not go window shopping, come work out with me instead. Everyone is into working out right now. An office worker like myself, who sits in an office every day, especially needs to work out more.



别去逛街了, 和我一起去健身吧。现在全民健身热啊, 像我们这种上班族, 每天在办公室久坐, 更应该多多锻炼。



(bié qù ɡuànɡjiē le, hé wǒ yīqǐ qù jiànshēn ba. xiànzài quánmín jiànshēn rè a, xiànɡ wǒmen zhèzhǒnɡ shànɡbānzú, měitiān zài bànɡōnɡshì jiǔzuò, ɡènɡ yīnɡɡāi duō duō duànliàn.)

A: Yeah, that's true. It's probably better to spend time on something more meaningful.



也对啊, 不如把时间花在更有意义的地方。



(yě duì a, bùrú bǎ shíjiān huā zài ɡènɡ yǒu yìyì de dìfānɡ.)