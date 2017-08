Learning Chinese

Illustration: Xia Qing/GT





Chat attack

fragrance



芬芳



(fēnfānɡ)

A: Yesterday was Chinese Valentine's Day. What kind of present did your husband give you?



昨天是中国情人节, 你先生给你送了什么礼物呀?



(zuótiān shì zhōnɡɡuó qínɡrénjié, nǐ xiānshēnɡ ɡěi nǐ sònɡ le shénme lǐwù ya?)

B: A rose of course. Because I really love the flower's fragrance. Waking up each day to the scent of flowers can give a person the energy to keep going all day!



当然是玫瑰花, 因为我很享受花朵带来的芬芳。每天闻着花香醒来, 能令人一整天精神振奋呢!



(dānɡrán shì méiɡuīhuā, yīnwèi wǒ hěn xiǎnɡshòu huāduǒ dàilái de fēnfānɡ. měitiān wén zhe huāxiānɡ xǐnɡlái, nénɡ lìnɡrén yīzhěnɡtiān jīnɡshén zhènfèn ne!)

A: You really are a romantic girl who loves life.



你可真是一个热爱生活的浪漫女孩。



(nǐ kě zhēnshì yīɡè rèài shēnɡhuó de lànɡmàn nǚhái.)

B: I'm just lucky that my husband is as romantic as I am.



我觉得自己很幸运, 身边有一个和我一样浪漫的人。



(wǒ juéde zìjǐ hěn xìnɡyùn, shēnbiān yǒu yīɡè hé wǒ yīyànɡ lànɡmàn de rén.)