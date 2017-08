Learning Chinese

Illustration: Xia Qing/GT





Movie lines

Valerian and the City of a Thousand Planets



星际特工:千星之城



(xīnɡjì tèɡōnɡ qiānxīnɡ zhī chénɡ)

1. Rules are rules and this is a place where we make love, not war.



规则是规则, 但这是孕育爱的场所, 而非挑起战争之地。



(ɡuīzé shì ɡuīzé, dàn zhèshì yùnyù ài de chǎnɡsuǒ, érfēi tiāoqǐ zhànzhēnɡ zhīdì.)

2. A soldier will always choose death over humiliation.



战士从来都是宁可选择死亡, 也不愿忍受屈辱。



(zhànshì cónɡlái dōushì nìnɡkě xuǎnzé sǐwánɡ, yě bù yuàn rěnshòu qūrǔ.)

3. I'm afraid of a kiss, like a kiss from a bee.



我很害怕亲吻, 比如说被蜜蜂亲吻。



(wǒ hěn hàipà qīnwěn, bǐrúshuō bèi mìfēnɡ qīnwěn.)

4. I'm fighting for a noble cause, too. Mine.



我也在为一项高尚事业而奋斗。并且还是我的事业。



(wǒ yě zài wèi yīxiànɡ ɡāoshànɡ shìyè ér fèndòu. bìnɡqiě háishì wǒ de shìyè.)

5. I leave you my Kingdom, take good care of it.



我把我的王国留给你, 请好生照看。



(wǒ bǎ wǒ de wánɡɡuó liúɡěi nǐ, qǐnɡ hǎoshēnɡ zhàokàn.)