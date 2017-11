A farmer stands in the middle of a cabbage field while Mount Sinabung spews ashes and hot lava in Karo district, Indonesia's North Sumatra province, Nov. 4, 2017. (Xinhua/Albert Damanik)

A farmer harvests chili while Mount Sinabung spews ashes and hot lava in Karo district, Indonesia's North Sumatra province, Nov. 4, 2017. (Xinhua/Albert Damanik)