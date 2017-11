Learning Chinese

Illustration: Xia Qing/GT









Chat attack

someone new to the workforce



职场新人



(zhíchǎnɡ xīnrén)

A: Did your section get a new coworker yesterday? Did he just graduate?



你们单位昨天是不是新来了一位同事?是刚毕业的吧?



(nǐmen dānwèi zuótiān shìbùshì xīnlái le yīwèi tónɡshì?shì ɡānɡ bìyè de ba?)

B: Yup. When looking at these people new to the workforce I can't help but think about when I first joined the workforce. I too didn't understand anything, so I had to rely on those more experienced than myself.



是的, 看着他们这些职场新人, 不由得想起我刚工作那会儿。也是什么都不懂, 都靠前辈们的帮忙。



(shìde, kànzhe tāmen zhèxiē zhíchǎnɡ xīnrén, bùyóudé xiǎnɡqǐ wǒ ɡānɡ ɡōnɡzuò nàhuìér. yěshì shénme dōu bùdǒnɡ, dōu kào qiánbèimen de bānɡmánɡ.)

A: I saw a TV program yesterday in which a person pretended to be someone new to the workforce and asked passersby how to tie a tie. What people said and did really made me feel warm during this cold season.



我昨天看的一个节目里有人扮作职场新人求问路人如何系领带, 路人的反应让我在这寒冷季节里感到温暖。



(wǒ zuótiān kàn de yīɡè jiémù lǐ yǒurén bànzuò zhíchǎnɡ xīnrén qiúwèn lùrén rúhé jìlǐnɡdài, lùrén de fǎnyīnɡ rànɡwǒ zài zhè hánlěnɡ jìjié lǐ ɡǎndào wēnnuǎn.)