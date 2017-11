Camellia oleifera fruits harvested in China's Hubei

Photo taken on Nov. 5, 2017 shows the camellia oleifera fruits in Zhushan County of Shiyan City, central China's Hubei Province. (Xinhua/Zhang Lei)

A farmer picks camellia oleifera fruits in Zhushan County of Shiyan City, central China's Hubei Province, Nov. 5, 2017. (Xinhua/Zhang Lei)

Farmers air camellia oleifera fruits in Zhushan County of Shiyan City, central China's Hubei Province, Nov. 5, 2017. (Xinhua/Zhang Lei)

Farmers select camellia oleifera fruits in Zhushan County of Shiyan City, central China's Hubei Province, Nov. 5, 2017. (Xinhua/Zhang Lei)