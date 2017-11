Learning Chinese

Illustration: Xia Qing/GT



Chat attack

stand (someone) up



放鸽子



(fànɡ ɡēzi)





A: The concert last night was awesome! But I'm upset because my boyfriend stood me up. He promised me that he would come a few days ago, but last night he suddenly told me he had to work overtime.



昨晚那个演唱会太赞了!可是我还是很生气,因为我被我男朋友放鸽子了。前几天答应得好好的,昨天下午突然说要去加班。



(zuówǎn nà ɡè yǎnchànɡhuì tài zàn le!kěshì wǒ háishì hěn shēnɡqì, yīnwéi wǒ bèi wǒ nán pénɡyǒu fànɡ ɡēzi le. qián jǐ tiān dáyīnɡ de hǎo hao de, zuótiān xiàwǔ tūrán shuō yào qù jiābān.)







B: That really takes the fun out of things. Your boyfriend really is a workaholic.



真扫兴,你男朋友是个工作狂呢。



(zh8n s2ox#ng, n@ n1n p9ngy6u sh# g- g4ngzu7ku1ng ne.)





A: He always makes work his No.1 priority.



他总是把他的工作放在第一位。



(zhēn sǎoxìnɡ, nǐ nán pénɡyǒu shì ɡè ɡōnɡzuòkuánɡ ne.)





B: You should break up with him if he keeps this up.



如果他继续这样的话,那你就跟他分手吧。



(rúɡuǒ tā jìxù zhè yànɡ de huà, nà nǐ jiù ɡēn tā fēnshǒu ba.)