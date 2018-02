Penguins in Tang Suit show on Harbin Central Street

Penguins in Tang Suit from Harbin Polarland walk on the Harbin Central Street, northeast China's Heilongjiang Province, Feb. 10, 2018.(Xinhua/Wang Jianwei)

Penguins in Tang Suit from Harbin Polarland walk on the Harbin Central Street, northeast China's Heilongjiang Province, Feb. 10, 2018.(Xinhua/Wang Jianwei)

Penguins in Tang Suit from Harbin Polarland walk on the Harbin Central Street, northeast China's Heilongjiang Province, Feb. 10, 2018.(Xinhua/Wang Jianwei)

Penguins in Tang Suit from Harbin Polarland walk on the Harbin Central Street, northeast China's Heilongjiang Province, Feb. 10, 2018.(Xinhua/Wang Jianwei)

Penguins in Tang Suit from Harbin Polarland walk on the Harbin Central Street, northeast China's Heilongjiang Province, Feb. 10, 2018.(Xinhua/Wang Jianwei)

Penguins in Tang Suit from Harbin Polarland walk on the Harbin Central Street, northeast China's Heilongjiang Province, Feb. 10, 2018.(Xinhua/Wang Jianwei)