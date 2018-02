Learning Chinese

Chat attack

snarky



毒舌



(dú shé)

A: I watched a short video recently and saw some internet celebrities being plain unfunny. They just want the spotlight.



我最近看了一个小视频,给我感觉现在有些网红们已经不是在搞笑了,他们只是在哗众取宠,想博得关注而已。



(wǒ zuìjìn kàn le yíɡè xiǎo shìpín, ɡěi wǒ ɡǎn jué xiànzài yǒuxiē wǎnɡhónɡ mén yǐjīnɡ búshì zài ɡǎoxiào le, tāmén zhǐshì zài huá zhònɡ qǔ chǒnɡ, xiǎnɡ bó dé ɡuānzhù éryǐ.)

B: Yes, some of their jokes weren't funny at all. They were just being snarky, which I don't find cute at all.



没错,有些笑话真的一点也不搞笑,只是觉得他们太毒舌了,一点也不可爱。



(méicuò, yǒuxiē xiàohuà zhēn de yìdiǎn yě bù ɡǎoxiào, zhǐshì juédé tāmén tài dú shé le, yìdiǎn yě bù kěài.)



A: Celebrities like them won't be popular very long. The longer-lasting celebrities must have a real wit.



这样的小网红都不会红太久的,真正经得起时间考验的一定是有智慧的幽默。



(zhèyànɡ de xiǎo wǎnɡhónɡ dōu búhuì hónɡ tài jiǔ de, zhēnzhènɡ jīnɡ dé qǐ shíjiān kǎoyàn de yídìnɡ shì yǒu zhìhuì de yōumò.)

B: Agreed.



一点也没错。



(yìdiǎn yě méicuò.)





Illustration: Xia Qing/GT