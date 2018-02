Learning Chinese

Chat attack

slash career



斜杠青年



(xiéɡànɡ qīnɡnián)

A: I noticed that as society continues to develop, we are required to have a larger variety of skills.



我发现,随着社会发展进步,我们的技能被要求越来越多元化了。



(wǒ fāxiàn, suí zhe shèhuì fāzhǎn jìnbù, wǒmén de jìnénɡ bèi yāoqiú yuè lái yuè duōyuán huà le.)

B: Yup. Everyone nowadays is advocating so-called "slash careers." Basically careers for young people who are not satisfied with a "singular" lifestyle, and so have multiple jobs and identities.



没错,现在都倡导所谓的斜杠青年,就是说那些不再满足"专一职业"的生活方式,而选择拥有多重职业和身份的多元生活的人。



(méicuò, xiànzài dōu chànɡdǎo suǒwèi de xiéɡànɡ qīnɡnián, jiùshì shuō nàxiē bú zài mǎnzú zhuānyī zhíyè de shēnɡhuó fānɡshì, ér xuǎnzé yōnɡyǒu duō zhǒnɡ zhíyè hé shēnfèn de duōyuán shēnɡhuó de rén.)

A: I think these types of people are the most suitable for following today's trends. I want to be one too.



我觉得他们才是最能顺应时代潮流的人,我也想变成他们的一员。



(wǒ juédé tāmén cáishì zuì nénɡ shùnyìnɡ shídài cháoliú de rén, wǒ yě xiǎnɡ biànchénɡ tāmén de yì yuán.)





Illustration: Xia Qing/GT