Learning Chinese

Movie lines

Three Billboards Outside Ebbing, Missouri



三块广告牌



(sān kuài ɡuǎnɡɡào pái)

1. Why are you never on my side, Robbie?



罗比,你为什么从不站在我这边?



(luó bǐ, nǐ wèi shénme cónɡ bú zhàn zài wǒ zhèbiān?)

2. I need to tell you something... It was me that burned down the police station.



我得告诉你一件事,是我把警察局烧掉的。



(wǒ děi ɡàosù nǐ yíjiàn shì, shì wǒ bǎ jǐnɡchá jú shāo diào de.)

3. You know, I didn't have to come and hold your ladder.



你知道吗,过来帮你扶梯子可不是我的义务。



(nǐ zhīdào ma, ɡuòlái bānɡ nǐ fú tīzi kě búshì wǒ de yìwù.)



4. My daughter Angela was murdered 7 months ago, it seems to me the police department is too busy torturing black folk to solve actual crimes.



我的女儿安琪拉在七个月之前被人谋杀了,可是在我看来,公安局似乎一直在忙着折磨黑人,根本都没有去解决凶杀案。



(wǒ de nǚér ān qí lā zài qī ɡè yuè zhīqián bèi rén móushā le, kěshì zài wǒ kànlái, ɡōnɡān jú sìhū yìzhí zài mánɡ zhe zhémó hēirén, ɡēnběn dōu méiyǒu qù jiějué xiōnɡshā àn.)





Illustration: Xia Qing/GT