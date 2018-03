Learning Chinese

hand-written letter



亲笔信



(qīn bǐ xìn)

A: What's been going on recently? Why is all this news about famous people passing away showing up online one after another? It really makes me uncomfortable.



最近是怎么了?为什么网上接二连三的出现名人逝世的消息,让我觉得心里怪不舒服的。



(zuìjìn shì zenme le? wèi shénme wǎnɡshànɡ jiē èr lián sān de chūxiàn mínɡrén shìshì de xiāoxī, rànɡ wǒ jué de xīn lǐ ɡuài bù shūfú de.)

B: Who knows? Everyone really seems to be paying attention to this type of news. A lot of netizens mourn these great figures even more deeply after the hand-written letters they wrote before passing are made public.



谁知道呢,我看大家的关注度都很高,特别是他们临终前的亲笔信公开以后,很多网友都对伟人表示深深悼念。



(shuí zhī dào ne, wǒ kàn dà jiā de ɡuānzhù dù dōu hěn ɡāo, tèbié shì tāmen línzhōnɡqián de qīn bǐ xìn ɡōnɡkāi yǐ hòu, hěn duō wǎnɡyǒu dōu duì wěirén biǎoshì shēn shēn dàoniàn.)

A: That's true. I guess fate is really fickle.



的确,只能说命运无常啊。



(dí què,zhīnénɡ shuō mìnɡyùn wúchánɡ a.)





Illustration: Xia Qing/GT