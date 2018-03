Learning Chinese

Annihilation



湮灭



(yān miè)

1. Why did my husband volunteer for a suicide mission?



为什么我丈夫自愿参加了一个自杀式行动?



(wéi shénme wǒ zhànɡfu zìyuàn cānjiā le yīɡè zì shā shì xínɡdònɡ?)

2. You're asking me as a psychologist?



你是在以一位心理学家的身份在提问吗?



(nǐ shì zài yǐ yīwèi xīnlǐ xuéjiā de shēnfèn zài tíwèn ma?)

3. I think you're confusing suicide with self-destruction, and they're very different. Almost none of us commit suicide, whereas almost all of us self-destruct.



我认为你混淆了自杀与自毁的概念,两者非常不同,我们几乎没人自杀,但我们几乎所有人都自毁。



(wǒ rènwéi nǐ hùnxiáo le zìshā yǔ zìhuǐ de ɡàiniàn, liǎnɡzhě fēichánɡ bùtónɡ, wǒmen jǐhū méi rén zìshā, dàn wǒmen jǐhū suǒyǒu rén dōu zìhuǐ.)

4. What did you eat? You had rations for only two weeks. You were there for nearly four months.



你吃的什么?你只有两周的口粮,但你在那里呆了将近四个月。



(nǐ chī de shénme? nǐ zhǐyǒu liǎnɡ zhōu de kǒuliánɡ, dàn nǐ zài nàlǐ dāi le jiānɡjìn sì ɡè yuè.)





Illustration: Xia Qing/GT