Young Buddhist nuns pay homage at the world-famous Shwedagon Pagoda on the first day of Myanmar's traditional new year in Yangon, Myanmar, April 17, 2018. (Xinhua/U Aung)

A woman pays homage at the world-famous Shwedagon Pagoda on the first day of Myanmar's traditional new year in Yangon, Myanmar, April 17, 2018. (Xinhua/U Aung)

People visit the world-famous Shwedagon Pagoda on the first day of Myanmar's traditional new year in Yangon, Myanmar, April 17, 2018. (Xinhua/U Aung)