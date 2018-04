Learning Chinese

certification complete - Internet slang usually used in replies to posts to show agreement



鉴定完毕



(jiàndìnɡ wánbì)

A: My expenses were a bit big this month. My idol is coming to give a concert, so I spent half my monthly living expenses to buy a ticket.



我这个月的花销有点大。我的偶像要来开演唱会了,我把我的半个月生活费都花在买票上面了。



(wǒ zhè ɡè yuè de huāxiāo yǒu diǎndà. wǒ de ǒuxiànɡ yào lái kāi yǎnchànɡhuì le, wǒ bǎ wǒde bàn ɡè yuè shēnɡhuó fèi dōu huā zài mǎi piào shànɡmiàn le.)

B: You're really willing to spend money for your idol! You really are a true fan! Certification complete!



你真舍得为了偶像花钱呀,你的确是真爱粉,鉴定完毕!



(nǐ zhēn shěde wèi le ǒuxiànɡ huāqián ya,nǐ díquè shì zhēn ài fěn, jiàndìnɡ wánbì!)

A: I'm just so so, I can't really be considered that atheistic a fan. There are quite a few people in our fan club that have raised money to buy gifts for our idol, like luxury items.



我还好啦,我并不算夸张的。我们粉丝团里面有不少人会集资给偶像买礼物,买奢侈品。



(wǒ hái hǎo la, wǒ bìnɡ búsuàn kuāzhānɡ de. wǒmen fěnsītuán lǐmiàn yǒu bùshǎo rén huì jízī ɡěi ǒuxiànɡ mǎi lǐwù, mǎi shēchǐpǐn.)





Illustration: Xia Qing/GT