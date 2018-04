UNESCO World Heritage Site: Masjid-e Jami mosque in Afghanistan

Photo taken on April 16, 2018 shows the Masjid-e Jami mosque in Herat city, a UNESCO World Heritage Site, in Afghanistan. (Xinhua/Rahmat Alizadah)

Photo taken on April 15, 2018 shows Qal'a Ikhtiyar al-Din in Herat city, a UNESCO World Heritage Site, in Afghanistan. (Xinhua/Rahmat Alizadah)

An Afghan man walks at the Masjid-e Jami mosque in Herat city, a UNESCO World Heritage Site, in Afghanistan, April 16, 2018. (Xinhua/Rahmat Alizadah)(Xinhua/)

