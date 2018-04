Learning Chinese

Chat attack

stock market shake-up



股市震荡



(ɡǔshì zhèndànɡ)

A: Why haven't I seen you come out and play badminton recently? Busy at work?



最近怎么没看到你出来打羽毛球呀? 工作很忙吗?



(zuìjìn zěnme méi kàndào nǐ chūlái dǎ yǔmáoqiú ya? ɡōnɡzuò hěn mánɡ ma?)

B: Not busy, I've just been in a bad mood. Due to the trade conflict between China and the US, stock market shake-ups have been pretty bad recently. My stock investments have taken a hit.



不是忙,是心情不好。最近因为中美贸易冲突,股市震荡好明显,我的投资也受到了影响。



(bú shì mánɡ, shì xīnqínɡ bùhǎo. zuìjìn yīnwéi zhōnɡměi màoyì chōnɡtū,ɡǔshì zhèndànɡ hǎo mínɡxiǎn, wǒ de tóuzī yě shòu dào le yǐnɡxiǎnɡ.)

A: So what are you going to do? Should you get rid of your stocks? Clear everything out?



那怎么办? 你要不要把股票抛掉?直接清仓?



(nà zěnme bàn? nǐ yào bú yào bǎ ɡǔpiào pāodiào? zhíjiē qīnɡcānɡ? )

B: I'm just gonna wait.



我再等等吧。



(wǒ zài děnɡděnɡ ba)





Illustration: Xia Qing/GT