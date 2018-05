Learning Chinese

Chat attack

living carefree



放飞自我



(fànɡfēi zìwǒ)

A: It's been only two months since we've seen each other, how did you get so fat? What happened?



才短短两个月不见,你怎么就变得这么胖了?到底发生了什么?



(cái duǎnduǎn liǎnɡɡè yuè bújiàn, nǐ zěnme jiù biàndé zhème pànɡ le? dàodǐ fāshēnɡ le shénme?)

B: Because I've been traveling around recently. I've been trying all kinds of food from everywhere. Sometimes I even went out to have some midnight snacks. Before I knew it, I got fat.



还不是因为我最近到处旅游,尝遍了各地美食,甚至有时候晚上还会出去吃点夜宵,结果一下子就吃胖了。



(hái búshì yīnwéi wǒ zuìjìn dàochù lǚyóu, chánɡ biàn le ɡèdì měishí, shènzhì yǒu shíhòu wǎnshànɡ háihuì chūqù chī diǎn yèxiāo, jiéɡuǒ yí xiàzi jiù chī pànɡ le.)

A: Is this what they call "living carefree?" If you keep eating out of control like this, your body won't be able to take it.



你这是放飞自我了呀?你这样一点都不注意节制自己的饮食,到时候身体可是会吃不消的。



(nǐ zhèshì fànɡfēi zìwǒ le ya? nǐ zhèyànɡ yìdiǎn dōu bú zhùyì jiézhì zìjǐ de yǐnshí, dào shíhòu shēntǐ kěshì huì chī bù xiāo de.)





Illustration: Xia Qing/GT