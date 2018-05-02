Hot-Air Balloon Rally 2018 held in Zabok, Croatia

Source:Xinhua Published: 2018/5/2 9:34:21

Hot-air balloons are seen during the Croatia Hot-Air Balloon Rally 2018 in Zabok, Croatia, on May 1, 2018. (Xinhua/Igor Soban)


 

A man takes photo of hot-air balloons during the Croatia Hot-Air Balloon Rally 2018 in Zabok, Croatia, on May 1, 2018. (Xinhua/Igor Soban)


 

Hot-air balloons are seen during the Croatia Hot-Air Balloon Rally 2018 in Zabok, Croatia, on May 1, 2018. (Xinhua/Igor Soban)


 

Hot-air balloons are seen during the Croatia Hot-Air Balloon Rally 2018 in Zabok, Croatia, on May 1, 2018. (Xinhua/Igor Soban)


 

Posted in: WORLD
blog comments powered by Disqus