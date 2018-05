Learning Chinese

Chat attack

nostalgic



怀旧情节



(huáijiù qínɡjié)

A: Did you see the newest youth film? I did and it made me cry.



你有没有看最新上映的青春电影呀?我看的都哭了呢。



(nǐ yǒu méiyǒu kàn zuìxīn shànɡyìnɡ de qīnɡchūn diànyǐnɡ ya? wǒ kàn de dōu kū le ne.)

B: That kind of movie can make you cry? I thought it was just average.



那种电影你都能看哭?我觉得拍的很一般啊。



(nàzhǒnɡ diànyǐnɡ nǐ dōunénɡ kàn kū? wǒ jué dé pāi de hěn yìbān a.)

A: I couldn't help it. It brought up my nostalgia for my adolescence. Watching the film made me remember the first time I fell in love. It was such a pure and beautiful time.



没办法啊,它总能勾起我对自己青春时期的怀念,看这个就让我想起初恋的时光。那时候是多么单纯而又美好。



(méi bànfǎ a,tā zǒnɡ nénɡ ɡōuqǐ wǒ duì zìjǐ qīnɡchūn shíqī de huáiniàn, kàn zhèɡè jiù rànɡ wǒ xiǎnɡqǐ chūliàn de shíɡuānɡ. nà shíhòu shì duōme dānchún ér yòu měihǎo.)

B: You really are a nostalgic person.



你还真是个有怀旧情节的人呢。



(nǐ hái zhēnshì ɡè yǒu huáijiù qínɡjié de rén ne.)





Illustration: Xia Qing/GT