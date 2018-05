Egrets seen in forest in C China's Henan

An egret perches in a forest in Luoshan County of Xinyang, central China's Henan Province, May 4, 2018. (Xinhua/Zhu Xiang)





An egret perches in a forest in Luoshan County of Xinyang, central China's Henan Province, May 4, 2018. (Xinhua/Zhu Xiang)









An egret perches in a forest in Luoshan County of Xinyang, central China's Henan Province, May 4, 2018. (Xinhua/Zhu Xiang)









An egret flies in a forest in Luoshan County of Xinyang, central China's Henan Province, May 4, 2018. (Xinhua/Zhu Xiang)









An egret perches in a forest in Luoshan County of Xinyang, central China's Henan Province, May 4, 2018. (Xinhua/Zhu Xiang)









An egret perches in a forest in Luoshan County of Xinyang, central China's Henan Province, May 4, 2018. (Xinhua/Zhu Xiang)