Learning Chinese

Chat attack

check in



冒个泡



(mào ɡè pào)

A: Have you been staying away from social media lately? I haven't seen your account update its status for a while now.



你是不是最近都不上社交媒体账号呀,好久没看到你的账号更新状态了。



(nǐ shìbùshì zuìjìn dōu búshànɡ shèjiāo méitǐ zhànɡhào ya, hǎojiǔ méi kàndào nǐ de zhànɡhào ɡēnɡxīn zhuànɡtài le.)



B: Oh, I've just been feeling rather lazy. Usually I just log in to see what others are doing, I don't write anything myself.



哦,我就是比较懒,平时登录就是看看大家在做什么,自己不写东西。



(o, wǒ jiùshì bǐjiào lǎn, pínɡshí dēnɡlù jiùshì kànkàn dàjiā zài zuò shénme, zìjǐ bù xiě dōnɡxi.)

A: Okay, I get it. But I think you should check in every now and then to let us know how you have been faring recently. I thought your account had been canceled!



好吧,我理解,但是还是建议你偶尔冒个泡呀,让我们大家知道你最近过得怎么样,我还以为你的账号关掉了呢!



(hǎoba, wǒ lǐjiě, dànshì háishì jiànyì nǐ ǒuěr mào ɡè pào ya, rànɡ wǒmen dàjiā zhīdào nǐ zuìjìn ɡuò de zěnme yànɡ, wǒ hái yǐwéi nǐ de zhànɡhào ɡuāndiào le ne!)





Illustration: Xia Qing/GT