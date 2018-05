Learning Chinese

Chat attack

ridiculous plot



狗血剧情



(ɡǒuxiě jùqínɡ)

A: There have been a lot of really good movies coming out recently. I don't know what to watch when I head to the cinema tonight.



最近好看的电影真多,我都不知道晚上去电影院要先看哪个。



(zuìjìn hǎokàn de diànyǐnɡ zhēnduō, wǒ dōu bùzhīdào wǎnshànɡ qù diànyǐnɡ yuàn yào xiān kàn nǎ ɡè.)

B: There are a lot of good films, but there are also quite a few ones with ridiculous plots out there as well. I watched a movie I have been waiting for for a long time last night, but the storyline really left me disappointed.



好电影虽然多,但狗血剧情的也不少,我昨天就看了一个一直很期待的电影,结果故事情节让我大失所望。



(hǎo diànyǐnɡ suīrán duō, dàn ɡǒuxiě jùqínɡ de yě bùshǎo, wǒ zuótiān jiù kàn le yīɡè yīzhí hěn qīdài de diànyǐnɡ, jiéɡuǒ ɡùshì qínɡjié rànɡ wǒ dà shī suǒ wànɡ.)



A: How was it ridiculous?



怎么狗血了?



(zěnme ɡǒu xiě le?)

B: There were a lot of plot holes and the characters didn't make sense.



情节漏洞特别多,人设也根本立不起来。



(qínɡjié lòudònɡ tèbié duō, rénshè yě ɡēnběn lì bù qǐlái.)





Illustration: Xia Qing/GT