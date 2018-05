Indonesian muslim people perform first Tarawih pray at Istiqlal mosque in Jakarta, Indonesia, May 16, 2018. (Xinhua/Veri Sanovri)

