55th Myanmar Gems Emporium held in Nay Pyi Taw

Source:Xinhua Published: 2018/6/20 19:26:36

Merchants view pearls during the 55th Myanmar Gems Emporium at Maniyadana Emporium Hall in Nay Pyi Taw, Myanmar, June 20, 2018. (Xinhua/U Aung)


 

A visitor selects beads during the 55th Myanmar Gems Emporium at Maniyadana Emporium Hall in Nay Pyi Taw, Myanmar, June 20, 2018. (Xinhua/U Aung)


 

Merchants view the jade during the 55th Myanmar Gems Emporium at Maniyadana Emporium Hall in Nay Pyi Taw, Myanmar, June 20, 2018. (Xinhua/U Aung)


 

A merchant selects pearls during the 55th Myanmar Gems Emporium at Maniyadana Emporium Hall in Nay Pyi Taw, Myanmar, June 20, 2018. (Xinhua/U Aung)


 

A merchant views pearls during the 55th Myanmar Gems Emporium at Maniyadana Emporium Hall in Nay Pyi Taw, Myanmar, June 20, 2018. (Xinhua/U Aung)


 

A merchant views pearls during the 55th Myanmar Gems Emporium at Maniyadana Emporium Hall in Nay Pyi Taw, Myanmar, June 20, 2018. (Xinhua/U Aung)


 

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