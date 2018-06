Learning Chinese

Chat attack

family price



亲情价



(qīnqínɡ jià)

A: Long time no see! Where did you find the time to go window shopping today?



好久都没见你了,今天怎么有空出来逛街呀?



(hǎojiǔ dōu méi jiànnǐ le, jīntiān zěnme yǒukònɡ chūlái ɡuànɡjiē ya?)

B: My daughter just finished her college entrance exams. I want to buy some pretty clothing for her before she goes off to college. Do you guys give discounts for students?



我女儿刚高考完,想在上大学前带她买几件漂亮衣服。你们有没有学生折扣?



(wǒ nǚér ɡānɡ ɡāokǎo wán, xiǎnɡ zài shànɡ dàxué qián dàitā mǎi jǐjiàn piāoliànɡ yīfu. nǐmén yǒu méiyǒu xuéshēnɡ zhékòu?)

A: Yes. I've seen your daughter grow up so I'll give you the family price. Today, any clothing you like will be 20 percent off!



有的,你女儿可是我从小看着长大的,给你个亲情价,今天所有你看上的衣服都八折!



(yǒu de, nǐ nǚér kěshì wǒ cónɡxiǎo kànzhe zhǎnɡdà de, ɡěinǐ ɡè qīnqínɡ jià, jīntiān suǒyǒu nǐ kànshànɡ de yīfu dōu bāzhé!)

B: Is our relationship only worth that small of a discount?



我们的交情只值这么点折扣吗?



(wǒmén de jiāoqínɡ zhǐ zhí zhème diǎn zhékòu ma?)





Illustration: Xia Qing/GT