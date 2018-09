Learning Chinese

Chat attack

selective mental breakdown



懂事崩



(dǒnɡshì bēnɡ)

A: I've found myself facing a career bottleneck recently. My boss has had me take on a really difficult case, so I'm under a lot of pressure.



我最近正处在事业的瓶颈期,老板交给我一个很难搞的案子,我觉得压力好大。



(wǒ zuìjìn zhènɡ chǔzài shìyè de pínɡ jǐnɡ qī, lǎobǎn jiāoɡěi wǒ yíɡè hěn nánɡǎo de ànzi, wǒ juéde yālì hǎodà.)



B: So you spent last night wrapped in a blanket secretly crying, and that's why you've come to work today with bags under your eyes?



所以你昨晚把自己蒙在被子里偷偷哭,今天还顶着两个黑眼圈来上班?



(suǒyǐ nǐ zuówǎn bǎ zìjǐ ménɡzài bèizi lǐ tōutōu kū, jīntiān hái dǐnɡzhe liǎnɡɡè hēi yǎnquān lái shànɡbān?)

A: This is what we call a selective mental breakdown. Young people can't breakdown in public, so we can only get a release in private.



这叫懂事崩,我们年轻人没办法当众崩溃,只能自己消解。



(zhèjiào dǒnɡshì bēnɡ, wǒmén niánqīnɡ rén méi bànfǎ dānɡzhònɡ bēnɡkuì, zhǐnénɡ zìjǐ xiāojiě.)

B: Hearing that makes me feel bad for you.



听着真辛酸啊。



(tīnɡzhe zhēn xīnsuān a.)





Illustration: Xia Qing/GT