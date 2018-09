Learning Chinese

Movie lines

I, Tonya



我,花样女王



(wǒ, huāyànɡ nǚwánɡ)

1. Do not swear in front of the kids.



别在孩子面前赌咒发誓。



(bié zài háizi miànqián dǔzhòu fāshì.)

2. There's no such thing as truth. It's bullshit. Everyone has their own truth, and life just does whatever the fuck it wants.



压根就没什么真理,都是扯谈。每个人都有他们自己的一套真理,而生活就只是按照它自己的方式来。



(yàɡēn jiù méi shénme zhēnlǐ, dōushì chědàn. měiɡè rén dōuyǒu tāmén zìjǐ de yítào zhēnlǐ, ér shēnɡhuó jiù zhǐshì ànzhào tā zìjǐ de fānɡshì lái.)

3. Anyway he said he was sorry.



无论如何他道过歉了。



(wúlùn rúhé tā dào ɡuò qiàn le.)

4. I was loved for a minute, then I was hated. Then I was just a punch line.



我被人爱过短短一阵,然后我就被人憎恨。再接着我就变成了一个大笑话。



(wǒ bèirén àiɡuò duǎnduǎn yízhèn, ránhòu wǒjiù bèirén zēnɡhèn. zài jiēzhe wǒjiù biànchénɡ le yíɡè dà xiàohuà.)

5. I can't believe it. You gave me up!



我没办法信任你。你曾经放弃过我!



(wǒ méi bànfǎ xìnrèn nǐ. nǐ cénɡjīnɡ fànɡqì ɡuò wǒ.)





Illustration: Xia Qing/GT