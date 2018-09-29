Farmers busy with farmwork in E China's Shandong

A farmer airs newly-harvested corns in Longwangya Village of Zibo City, east China's Shandong Province, Sept. 27, 2018. (Xinhua/Zhao Dongshan)
Farmers work in the nursery stock field in Huangshanzi Village of Zibo City, east China's Shandong Province, Sept. 28, 2018. (Xinhua/Zhao Dongshan)
Workers convey newly-harvested hawthorn fruits in Cuijiazhuang Village of Zibo City, east China's Shandong Province, Sept. 27, 2018. (Xinhua/Zhao Dongshan)
A farmer conveys newly-harvested corns in Nanbaozhuang Village of Zibo City, east China's Shandong Province, Sept. 27, 2018. (Xinhua/Zhao Dongshan)
A farmer airs newly-harvested peanuts at Huangshanzi Village of Zibo City, east China's Shandong Province, Sept. 27, 2018. (Xinhua/Zhao Dongshan)
A farmer select newly-harvested chayotes in Dongyutai Village of Zibo City, east China's Shandong Province, Sept. 28, 2018. (Xinhua/Zhao Dongshan)