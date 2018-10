Horses taming on grassland in N China's Inner Mongolia

Two herdsmen tame horses on the Ulan Butong grassland in Hexigten Banner of Chifeng, north China's Inner Mongolia Autonomous Region, Oct. 2, 2018. (Xinhua/Pan Zhengguang)

Two herdsmen tame horses on the Ulan Butong grassland in Hexigten Banner of Chifeng, north China's Inner Mongolia Autonomous Region, Oct. 2, 2018. (Xinhua/Pan Zhengguang)

A herdsman tames horses on the Ulan Butong grassland in Hexigten Banner of Chifeng, north China's Inner Mongolia Autonomous Region, Oct. 1, 2018. (Xinhua/Pan Zhengguang)

A herdsman tames horses in Hexigten Banner of Chifeng, north China's Inner Mongolia Autonomous Region, Oct. 2, 2018. (Xinhua/Pan Zhengguang)

A herdsman tames horses in Hexigten Banner of Chifeng, north China's Inner Mongolia Autonomous Region, Oct. 2, 2018. (Xinhua/Pan Zhengguang)