Learning Chinese

Chat attack

secret stash of money



私房钱



(sīfánɡ qián)

A: What's the matter, Dad? You've been lethargic all day.



爸爸, 你怎么了?一整天都无精打采的。



(bàba, nǐ zěnme le?yīzhěnɡtiān dōu wújīnɡ dǎcǎi de.)

B: Just a run of bad luck. Yesterday, your mom found the secret stash of money that I've been saving for half a year. She took it immediately and didn't leave me a single cent.



我这是什么运气, 我藏了半年的私房钱昨天被你妈妈翻出来了, 当场收缴, 一分都没留下。



(wǒ zhèshì shénme yùnqì, wǒ cánɡle bànnián de sīfánɡ qián zuótiān bèi nǐ māma fān chūlái le, dānɡchǎnɡ shōujiǎo, yīfēn dōu méi liúxià.)

A: That's too bad. Don't feel bad, Dad. You can go spend my allowance.



好可怜啊, 爸爸, 你不要伤心, 先把我的零花钱拿去用吧。



(hǎo kělián a, bàba, nǐ bùyào shānɡxīn, xiān bǎ wǒ de línɡhuā qián náqù yònɡ ba.)

B: You're a pretty bright child, you must have hid your allowance pretty well.



你这个孩子倒是很精明, 自己的零花钱藏得这么好。



(nǐ zhèɡè háizi dàoshì hěn jīnɡmínɡ, zìjǐ de línɡhuā qián cánɡ de zhème hǎo.)