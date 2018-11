Learning Chinese

Chat attack

king of fame



人气王



(rénqì wánɡ)

A: You've been heading out every day lately. What have you been up to?



你最近怎么天天往外跑,都干什么去了?



(nǐ zuìjìn zěnme tiāntiān wǎnɡwài pǎo, dōu ɡàn shénme qù le?)

B: I've recently been establishing my own brand. I need to build up some fame. I really envy those stars! They can post something on Sina Weibo and immediately start trending. They really are kings of fame.



我最近在打造自己的品牌,需要积攒一些人气,好羡慕那些明星啊,随便发一个微博就能上热搜,真是人气王!



(wǒ zuìjìn zài dǎzào zìjǐ de pǐnpái, xūyào jīzǎn yìxiē rénqì, hǎo xiànmù nàxiē mínɡxīnɡ a, suíbiàn fā yíɡè wēibó jiùnénɡ shànɡ rèsōu, zhēnshì rénqì wánɡ!)

A: You silly child. Popular people don't get by on roping in fans, they depend on their own abilities to bring in people.



傻孩子,有人气的人不是靠拉拢来的粉丝,人家是凭实力吸引到别人的。



(shǎ háizi, yǒu rénqì de rén búshì kào lālǒnɡ lái de fěnsī, rénjiā shì pínɡ shílì xīyǐn dào biérén de.)

B: My ability is roping in fans!



我的实力就是我很会拉拢粉丝啊!



(wǒ de shílì jiùshì wǒ hěnhuì lālǒnɡ fěnsī a!)





Illustration: Xia Qing/GT